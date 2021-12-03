В Белоруссии заявили, что должны с РФ противостоять попыткам искажения правды о войне

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белоруссии и России необходимо совместно противостоять попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить мир в наших странах. Сегодня ситуация очень непростая. Вы видите, как пытаются нагнетать конфронтацию, как пытаются искажать историю. Мы должны помнить историю, тех людей, которые ценой своей жизни отстояли свободу и независимость наших стран, сделать все, чтобы не допустить подобного впредь", - отметила Кочанова на открытии выставки "Битва за Москву. Бессмертие подвига" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

По ее словам, для граждан Белоруссии "Великая Отечественная война и то, что связано с ней связано - свято". "Благодаря старшему поколению мы живем сегодня в таких замечательных странах - в Беларуси и России - миролюбивых, добрых, красивых", - сказала спикер парламента. Она обратила внимание на то, что в разрабатываемом проекте конституции Белоруссии будет четко обозначена "необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне". "Потому что, к сожалению, историю пытаются исказить. Но сделать это в Беларуси и России невозможно", - убеждена глава верхней палаты парламента Белоруссии.

"Мы говорим о попытках исказить нашу историю, с которыми мы не можем согласиться", - заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев. Он акцентировал внимание на тесном взаимодействии двух государств во всех сферах, включая экономическую и гуманитарную. По словам Мезенцева, две страны идут к углублению к экономической интеграции, "новый этап которой открыли президенты Белоруссии и России". "Мы вместе осмысливаем ту Великую Победу, всматриваясь в день нынешний и в день завтрашний", - сказал госсекретарь Союзного государства.