Правительство России рассмотрит заявку Оренбуржья на создание международного кампуса

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Оренбургская область подаст в правительство России заявку на создание в регионе межвузовского кампуса международного уровня, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Оренбург.

"Буквально скоро мы рассмотрим проект кампуса международного уровня, межвузовского, который тоже здесь губернатор хочет создать, и планирует участвовать во второй волне отбора этих кампусов", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также выразил надежду, что Оренбургская область представит достойную заявку.

Как сообщал ТАСС, второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 2022 года. Чернышенко отмечал ранее, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством стратегическую задачу - к 2030 году создать в регионах современные кампусы мирового уровня. Они должны стать драйверами развития, стимулировать приток перспективных студентов и ученых, обеспечить современные условия для развития университетского технологического предпринимательства. Выполнение задачи находится на личном контроле премьер-министра России Михаила Мишустина.