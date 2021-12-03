Приостановленные из-за непогоды занятия в школах Кургана возобновятся с 6 декабря

ТАСС, 3 декабря. Приостановленные из-за сильного гололеда и мокрого снега очные занятия в школах Кургана возобновятся с 6 декабря. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Очные занятия в школах Кургана приостановили с 1 декабря из-за непогоды, обучение проходит в дистанционном формате.

"С 6 декабря 2021 года, учащиеся образовательных учреждений Кургана возвращаются к обучению в очном формате. Занятия 4 декабря будут проведены в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Курганской области с 6 декабря похолодает и установится минусовая температура вплоть до семи градусов ниже нуля. Преимущественно без осадков. 4 декабря, по данным центра, в регионе еще будет сохраняться гололедица, ночью может быть до минус восьми градусов, днем - до плюс двух.

