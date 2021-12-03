В Калининградской области перезахоронили останки 87 солдат Красной армии

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/ Церемония перезахоронения останков 87 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в начале 1945 года, прошла в пятницу в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В братской могиле советских воинов в поселке Ольховатка Калининградской области перезахоронили останки красноармейцев, которые были обнаружены летом 2021 года при проведении работ по реконструкции привокзальной площади города Гусева", - рассказали в пресс-службе.

В траурной церемонии, приуроченной к Дню неизвестного солдата, приняли участие представители командования Балтийского флота, органов власти Калининградской области, ветеранских и общественных организаций, учащиеся кадетских классов.

"Представители Русской православной церкви отслужили панихиду по погибшим в боях с врагом героях, после чего останки были преданы земле под залпы оружейного салюта. Останки воинов, со всеми воинскими почестями были перезахоронены у подножья обелиска на братской могиле в поселке Ольховатка, в которой уже покоится прах более 1 600 советских воинов, в том числе двух Героев Советского Союза", - отметили в пресс-службе.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула армейского корпуса Балтийского флота.