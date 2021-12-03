Мишустин прибыл в Дубай на "Экспо-2020"

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Дубай, где на "Экспо-2020" пройдет Национальный день России.

Планируется, что председатель правительства в субботу будет работать на территории международной выставки, где выступит на официальной церемонии открытия Дня РФ на "Экспо-2020". Затем глава кабинета министров, как предполагается, подробно осмотрит российский павильон, побывает на многих стендах.

Также намечается, что Мишустин посетит национальный павильон Объединенных Арабских Эмиратов, где познакомится с экспозицией "Пустыня мечты", и выставку, посвященную 50-летию образования ОАЭ.

"Экспо" - самая известная выставка в мире. Она проходит каждые пять лет в разных странах, место проведения определяется голосованием генассамблеи Международного бюро выставок. Впервые Всемирная выставка "Экспо" состоялась в 1851 году в Лондоне. В 2020 году это мероприятие должно было пройти в Дубае, но из-за пандемии коронавируса оно открылось только в октябре 2021 года и продлится до весны 2022 года.

Девиз нынешней выставки - "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран представляют здесь передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа данных, а также новейшие технологические разработки в различных сферах.

Павильон России на выставке в Дубае один из самых больших, его основная тема - "Творческий разум: определяя будущее". Российский павильон на "Экспо-2020" входит в тройку самых посещаемых, в сутки его гостями становятся от 10 тыс. до 20 тыс. человек. В этом году Россия подала заявку на проведение "Экспо-2030". Если она будет одобрена, выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование на генеральной ассамблее Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.