{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Обновлено 

Ректору "Шанинки" Зуеву из-за повысившегося в суде давления вызвали скорую

Судья прервал заседание

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Сотрудники Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, вызвали ему скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов ученого.

На эту тему
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве

"У Зуева подскочило давление до 223, он еле стоит. Судья прервал заседание, ректору вызвали скорую", - сказал адвокат.

Следствие требует продлить Зуеву арест до марта 2022 года. Защита просит избрать ученому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как у него проблемы с сердцем, давлением и сосудами. В частности, адвокаты просят суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Пандемия COVID-19
Эксперт предположил, что появление нового штамма является первым признаком конца пандемии
Как считает главный инфекционист ФМБА России, "омикрон" может способствовать переходу вируса в область обычных сезонных респираторных инфекций
Читать полностью