Свердловские власти обсуждают идею бесплатных ПЦР-тестов на ковид для людей с медотводом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области продумывают вопрос о создании пунктов бесплатной сдачи ПЦР-тестов для тех, у кого есть медицинский отвод от вакцинации. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы продумываем этот вопрос применительно к тем, у кого действительно очень серьезные медотводы", - ответил Креков на вопрос, планируют ли власти организовать пункты бесплатной сдачи ПЦР-тестов для людей с медотводом от вакцинации.

Замгубернатора добавил, что люди с медицинским отводом сильно рискуют заболеть ковидом в тяжелой форме.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 3 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 697 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 181 368, выписаны 158 264 человека, умерли 8 525. По данным Крекова на 3 декабря, более 50% всех жителей области вакцинированы.