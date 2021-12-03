МВД Белоруссии признало фонд BYSOL экстремистским формированием

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием Фонд солидарности BYSOL.

"Решением МВД признана экстремистским формированием группа граждан, объединенных посредством "Фонда солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation", включая структурные подразделения "Voices from Belarus" и "Digital Solidarity", - сообщило в пятницу Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

В ведомстве отметили, что "деятельность BYSOL на территории Республики Беларусь запрещена".

В сообщении говорится, что действия основателей и руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, которое предусматривает до семи лет лишения свободы. Также отмечается, что подписка на указанные ресурсы является основанием "для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику".

BYSOL - один из фондов, созданный для помощи гражданам, которые потеряли работу в связи с участием в акциях протеста после президентских выборов в августе 2020 года.