В ВОЗ допустили невозможность установить происхождение омикрон-штамма коронавируса

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает, что представителям научного сообщества никогда не удастся определить страну, из которой по всему миру начал распространяться омикрон-штамм коронавируса. Об этом в пятницу заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Процесс мутации вируса и возникновение новых вариантов - это явления, которые мы не можем предсказывать. Многое в этих вопросах остается неясным. Тот же омикрон-штамм мог возникнуть где угодно, в том числе в стране с недостаточно продвинутыми методами секвенирования генома. Мы можем никогда не узнать, где возник этот штамм", - указала она.

Рассуждая о том, насколько более заразным может оказаться омикрон-штамм коронавируса в сравнении с ранее известными вариантами, Сваминатан призвала избегать поспешных выводов. "Нам нужно быть подготовленными и осторожными, но не стоит паниковать", - сказала она. Главный научный сотрудник ВОЗ добавила, что, судя по числу выявляемых в ЮАР случаев заражения коронавирусом, ежедневно увеличивающемуся в два раза, омикрон-штамм может быстро передаваться от одного человека другому. "Есть вероятность, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом, вытеснив дельта-штамм", - заявила она.

Сваминатан также сослалась на исследования ученых из ЮАР, в которых утверждается, что штамм "омикрон" приводит к повторному заражению коронавирусом в три раза чаще, чем варианты "дельта" и "альфа". Она выразила надежду, что имеющиеся вакцины смогут защитить от тяжелого течения заболевания. Более подробная информация о том, насколько эффективны применяемые препараты против нового штамма, будет получена ВОЗ в ближайшие пару недель, подчеркнула Сваминатан.

"Пока преждевременно говорить о том, что нам придется модифицировать вакцины", - сказала она. Как сообщила главный научный сотрудник ВОЗ, 6 декабря будет созвано заседание международной группы экспертов, на котором будут утверждены приоритетные направления изучения омикрон-штамма.