Чернышенко: "Гагаринская летка" должна стать знаковым объектом туризма в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Нуждающееся в восстановлении здание бывшего Оренбургского высшего авиационного училища, где в 1950-х годах обучался космонавт Юрий Гагарин, или так называемая Гагаринская летка, должно стать туристическим центром Оренбурга с комфортными условиями пребывания. Об этом журналистам сообщил в пятницу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"В Оренбургской области очень много объектов развития туризма, но один из них является действительно знаковым для каждого россиянина, это так называемая Гагаринская летка - исторический объект, которым нужно заниматься, чтобы там был музей, была возможность его использовать как объект туристической инфраструктуры", - считает Чернышенко.

Заместитель председателя правительства отметил, что губернатор Оренбургской области подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ для грамотного планирования развития территории бывшего училища. Там, по его словам, должен быть создан объект исторического и познавательного туризма, где было бы интересно бывать, а также проживать с высоким комфортом.

Как ранее сообщал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, регион разработал концепцию использования нуждающегося в восстановлении здания "Гагаринской летки". Реставрацию здания предполагается вести по четырем основным направлениям: музей, залы для проведения встреч и конференций, ресторан и гостиничные номера.

Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного училища, в котором в 1955-1957 годах учился первый в мире космонавт Юрий Гагарин, находится в историческом центре Оренбурга и является объектом культурного наследия федерального значения. После пожара в мае 2016 года здание частично было признано аварийным, осенью 2019 года за счет бюджетных средств провели его консервацию. В декабре 2019 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил изменить функциональное назначение здания и передать его инвесторам для восстановления и организации гостиницы.