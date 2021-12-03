МЧС назвало лучших сотрудников ведомства 2021 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Созвездие мужества" МЧС России прошел в Санкт-Петербурге, на нем выбрали лучших сотрудников министерства. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МЧС.

"В пятницу в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", - сказали в пресс-службе. Лучших сотрудников по профессии выбирали в течение года. В конкурсе приняли участие несколько тысяч человек по 18 направлениям службы.

Лучшим спасателем стал спасатель 1-го класса Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Андрей Донсков, лучшим пожарным - пожарный-спасатель из Республики Татарстан Владимир Кожеманов, лучшим горноспасателем - командир отделения военизированного горноспасательного отряда быстрого реагирования ФГКУ "Национальный горноспасательный центр" Алексей Гутман, лучшим летчиком-спасателем - командир авиационного звена ФГБУ "Южный АСЦ МЧС России" Олег Филатов.

"Созвездие мужества - это преемственность поколений и традиций, это память от министра к спасателю, это диктатура профессионализма и чествования лучших из лучших, это улыбка МЧС России. Позвольте поблагодарить всех, кто принял в этом участие, кто состязался и кому предоставлено право выйти на сцену в этом великом городе. Я вас всех искренне благодарю и желаю торжества жизни. Наша профессия - смертию смерть поправ", - цитируют в пресс-службе обращение к награжденным врио главы МЧС Александра Чуприяна.