На Кубани обнаружили останки 337 воинов, погибших в годы войны

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковики в Краснодарском крае в течение текущего полевого сезона обнаружили останки 337 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, из них удалось установить личности девяти человек. Об этом сообщил ТАСС в пятницу по итогам памятных мероприятий в регионе по случаю Дня Неизвестного Солдата председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

"Добровольцами поисковых отрядов, действующих в составе регионального отделения ООД "Поисковое движение России" и краевого отделения ДОСААФ России, на территории 11 муниципальных образований Краснодарского края в нынешнем полевом сезоне проведено 82 поисковых экспедиции, в результате которых обнаружены останки 337 советских воинов, удалось установить имена девяти погибших защитников", - сообщил Шепелев.

Он уточнил, что в результате архивно-исследовательской работы были установлены личности некоторых погибших. В Славянском районе обнаружили, а захоронили в хуторе Ханьков: капитана Дроздова Бориса Владимировича, уроженца Украинской ССР; воздушного стрелка стрелка-радиста Друзьяченко Виктора Васильевича, уроженца Хабаровского края; старшего лейтенанта Елисеева Ивана Степановича, уроженца Чкаловской области (ныне Оренбургская область). В Крымском районе обнаружили: лейтенанта Пантелеева Николая Дмитриевича, уроженца Ярославской области, передали и захоронили на родине; красноармейца, санитара Орешникова Василия Кузьмича, призванного на территории Азербайджанской ССР, захоронили в селе Кеслерово. В Абинском районе нашли останки старшины Бесчасного Ивана Яковлевича, уроженца Украинской ССР; Лякишева Федора Игнатьевича, уроженца Орловской области, захоронили в Абинске. В Туапсинском районе поисковики обнаружили останки Ходжибердыева Аннамамеда, уроженца Туркменской ССР, захоронен на территории мемориального комплекса Поднависла, и уроженца Дагестанской АССР Маркулова Магомеда, передан и захоронен на родине.

Шепелев добавил, что по итогам текущего поискового сезона в Краснодарском крае провели восемь торжественных захоронений бойцов и командиров Красной Армии.

В Краснодарском крае по случаю Дня Неизвестного Солдата 3 декабря прошли памятные мероприятия, они проводились в рамках проекта "Без срока давности", суть которого состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани, нацисты и их пособники здесь убили более 60 тыс. мирных жителей, наиболее пострадавшими городами являются Краснодар, Новороссийск, Армавир, Ейск, Курганинск, Усть-Лабинск. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.

О памятной дате

В России День Неизвестного Солдата является памятной датой, он отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Памятную дату утвердили указом президента России в ноябре 2014 года. Дату 3 декабря выбрали в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата захоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Также в Краснодаре в рамках проекта "Без срока давности" в честь 75-летия Нюрнбергского процесса состоялась историко-просветительская конференция, в ней приняли участие представители органов власти, общественных движений, учащиеся и преподаватели учебных заведений, представители правоохранительных органов, включая офицеров следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Выступая перед аудиторией, руководитель второго контрольно-следственного отдела Михаил Шитов отметил, что документы Нюрнбергского процесса, определившие понятие преступлений против мира, воинских преступлений и преступлений против человечности, являются бесценным материалом для современных юристов", - говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве журналистам 3 декабря, целью проведения конференции стало недопущение умаления решений Нюрнбергского трибунала, их значения с точки зрения истории и развития уголовной практики и сохранение принципов процесса в контексте современного международного права и современной юридической практики.