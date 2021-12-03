Кириенко: россиянам свойственно объединяться перед лицом беды, подобной пандемии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уверен, что россиянам свойственно объединять силы перед лицом беды, в том числе пандемии коронавируса, он считает это "внутренним культурным кодом". Такое мнение он высказал в пятницу на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"Иногда в борьбе с такой бедой, как пандемия, психологическое, моральное состояние людей не менее значимо, может быть, даже более значимо. Это самоощущение, я считаю, свойственно России, внутренний культурный код. Когда все хорошо, мы можем разбредаться каждый по своим норкам. Когда беда, мы, наоборот, мобилизуемся и объединяемся", - сказал Кириенко.

Он добавил, что некоммерческие организации и бизнес в период пандемии показали себя полноценными партнерами, которые "не только рассказывают, как у них плохо, и просят поддержать, но и готовы сами помогать людям в сложной ситуации". "Это очень позитивно сказывается на репутации бизнес-сообщества. Социально ответственное поведение бизнеса, на самом деле, создает и для государства не только экономические, но и моральные основания оказывать ему поддержку", - подчеркнул Кириенко.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.