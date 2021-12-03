В Германии словом года в период пандемии выбрали "волнорез"

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Лингвисты из Общества немецкого языка выбрали слово "волнорез" (Wellenbrecher) главным словом уходящего года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организации.

Языковеды отметили, что в текущем году, как и в прошлом, на выбор главного слова года сильно повлияла пандемия коронавируса. В частности, в первой десятке слов и словосочетаний, характеризующих 2021 год, пять так или иначе связаны с коронавирусом. Словом "волнорез" в стране обозначают все меры, которые были или будут приняты в Германии, чтобы справиться с четвертой волной коронавируса.

Слово "волнорез" традиционно используется в судостроении и означает искусственно созданную каменную дамбу или деревянные сваи на берегу, построенные для борьбы с прибрежным переносом. Однако в условиях пандемии, как подчеркнули лингвисты, оно приобрело ряд новых значений. В частности, Wellenbrecher называют ограничительные меры, введенные в ФРГ для борьбы с распространением коронавируса, а также человека, который соблюдает подобные меры ("Стань волнорезом!"). Вместе с тем, как уточнили языковеды, как долго данное значение слова Wellenbrecher будет оставаться в употреблении, во многом зависит от того, удастся ли окончательно справиться с пандемией.

Второе место заняло слово "солидАРность" (SolidAHRität), которое относится к разрушительному наводнению, обрушившемуся на запад Германии в середине июля. Оно означает кампанию по оказанию помощи пострадавшим в долине реки Ар. Акцентирование внимания на сочетании АР напрямую связано с названием одноименной реки, в долине которой произошли наиболее серьезные разрушения.

На третьей строчке расположилось слово Pfexit, образованное по аналогии с Брексит, однако первый корень происходит от Pflege (забота). Оно характеризует процесс ухода из профессии младшего медицинского персонала ввиду тяжелых условий работы и низкой заработной платы, что является одной из главных проблем в ФРГ в условиях пандемии.

В первую десятку в том числе также вошло слово Impfpflicht (обязательная вакцинация), Ampelparteien (партии, входящие в правящую коалицию ФРГ: Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, так называемая коалиция "Светофор"), Lockdown-Kinder (дети локдауна) - означает детей и подростков, которые почти два года подвергались сильному стрессу в результате пандемии коронавируса, Booster (бустерная, дополнительная доза вакцины против коронавируса) и некоторые другие, тоже связанные с пандемией.

О выборе слова года

В 2020 году словом года стала лексема "пандемия коронавируса" (Corona-Pandemie). Она описывала тему, которая доминировала в стране почти на протяжении всего года. Помимо "пандемии коронавируса", в прошлом году в десятку попали выражения "локдаун", BLM (Black Lives Matter - "Жизни темнокожих имеют значение"), "матчи без зрителей". В предыдущие четыре года лексемами года в ФРГ становились "достойная пенсия", "жаркий период", "постфактический", "беженцы".

Языковеды ежегодно составляют список слов, которые лучше остальных отражают актуальную политическую, общественную или экономическую повестку дня в ФРГ. Как правило, из 2,3-2,5 тыс. лексем выбирают 10. В первую очередь ученые обращают внимание не на частоту использования лексической единицы в речи, а на ее значимость.