В Воронежской области отменили QR-коды для посещения стадионов и залов для тренировок

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области благодаря улучшению эпидемиологической обстановки по коронавирусу разрешили без QR-кодов посещать стадионы и помещения для тренировок, где занимаются сборные региона и страны. Также разрешили продажу непродовольственных товаров, а детям теперь можно без взрослых приходить в спортклубы, зоопарки, музеи, кинотеатры. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона, соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Теперь посещать помещения для спортивной подготовки и проведения тренировок сборных команд страны и регионов России можно без QR-кода. Разрешено продавать непродовольственные товары в нестационарных торговых объектах. Снят запрет несовершеннолетним посещать спортклубы, зоопарки и океанариумы, музеи, заповедники, кинотеатры, театры без сопровождения родителей. Исключение - торговые центры (запрет сохраняется)", - говорится в сообщении.

Ужесточение режима коронавирусных ограничений произошло в конце октября, когда в Воронежской области зафиксировали рост числа заражений коронавирусом. В регионе за месяц почти втрое снизилось число госпитализаций в ковидные отделения.

В Воронежской области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, также на входе проводится измерение температуры. Отменили массовые мероприятия.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 179 488 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 126 131 человек, 9 024 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию. В регионе ввели обязательную вакцинацию для части населения, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыли 56 пунктов вакцинации. На 3 декабря от коронавируса в регионе привились 1 177 618 человек, в том числе двукратно 1 061 602, план выполнили на 77,6%. Ревакцинацию прошли 153 095 человек.