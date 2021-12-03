В Белоруссии ограничили доступ к сайту организации, дискредитирующей отношения с Россией

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед вынес постановление об ограничении доступа к сайту организации "Международный центр гражданских инициатив (г. Вильнюс), в материалах которого, в том числе, дискредитировались белорусско-российские отношения. Об этом сообщили в пятницу в генпрокуратуре Белоруссии.

"Также данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца", - отмечается в сообщении ведомства.

В прокуратуре проинформировали, что на сайте публиковались материалы, направленные на "разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан Российской Федерации и ее руководства". "В отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России", - уточнили в ведомстве.