{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильнюс принимает отозванные международные авиарейсы из Риги

Самолеты не могут приземлиться в Рижском аэропорту из-за погодных условий

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт принимает авиарейсы из Риги, которые из-за погодных условий не могут приземлиться в Рижском аэропорту. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Тадас Василяускас.

"В Вильнюс было направлено пять самолетов. Мы готовы принять эти рейсы", - сказал он. По словам Василяускаса, вопросы, связанные с перелетом пассажиров, готовы решать авиационные компании и службы аэропорта.

Самолет авиакомпании AirBaltic, который возвращался в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж эвакуированы. Взлетно-посадочная полоса была закрыта, прилетающие в Рижский аэропорт рейсы перенаправлены в аэропорты других стран, вылет самолетов из Риги перенесен.

Теги
ЛатвияЛитва
Устинов: профилактика коррупции особенно актуальна при реализации нацпроектов
Важное значение имеет также формирование в российских регионах специализированных органов, способных эффективно решать вопросы, связанные с профилактикой и противодействием коррупции,
Читать полностью