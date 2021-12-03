Вильнюс принимает отозванные международные авиарейсы из Риги

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт принимает авиарейсы из Риги, которые из-за погодных условий не могут приземлиться в Рижском аэропорту. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Тадас Василяускас.

"В Вильнюс было направлено пять самолетов. Мы готовы принять эти рейсы", - сказал он. По словам Василяускаса, вопросы, связанные с перелетом пассажиров, готовы решать авиационные компании и службы аэропорта.

Самолет авиакомпании AirBaltic, который возвращался в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж эвакуированы. Взлетно-посадочная полоса была закрыта, прилетающие в Рижский аэропорт рейсы перенаправлены в аэропорты других стран, вылет самолетов из Риги перенесен.