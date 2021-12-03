Эксперт: ФРП должен сконцентрироваться на поддержке разработки вакцин и экопроектов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) в ближайшие годы должен обратить больше внимания на поддержку фармацевтической отрасли, особенно разработчиков вакцин, а также на проекты в сфере кибербезопасности и экологии, так как их развитие позволит получить мировое преимущество в этих отраслях. Такое мнение высказал в пятницу заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев.

"В перспективе такие направления как фармацевтика, разработка вакцин, ядерная медицина, кибербезопасность, а также экологические проекты для достижения углеродной нейтральности промышленности и цифровизация экономики будут все больше развиваться. Именно на их поддержку и нужно делать упор институтам развития, включая ФРП", - цитирует слова Тенишева пресс-служба РАНХиГС.

Для достижения лидерства в этих отраслях необходимо начинать развивать их не позднее следующего года, добавил эксперт. "Главное преимущество фонда - беспрецедентные льготные кредиты от одного до трех процентов, а также очень удобное взаимодействие с бизнесом через онлайн платформы. В последнее время фонд успешно встроился в систему институтов ВЭБа в рамках проводимой правительством реформы институтов развития", - считает Тенишев.

По его словам, важно, что проекты, поддержанные ФРП, смогут увидеть посетители российской экспозиции на Всемирной выставке "Экспо-2020", которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

В пятницу во время встречи с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ФРП может выступать катализатором в проекте по развитию и продвижению отечественной компонентной базы. Во время беседы он отдельно обратил внимание на вопросы микроэлектроники и компонентной базы, пояснив, что это очень важное направление.

Мишустин 3-4 декабря находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах в связи с участием в церемонии открытия Национального дня России на проходящей в Дубае Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020".

О фонде

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.