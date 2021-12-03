В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Швейцарии - Федеральный совет - усилило санитарные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, и продлило на 2022 год бесплатный режим вакцинации. Об этом оно сообщило в пятницу на на своем сайте.

"С понедельника 6 декабря 2021 года применение [ковидного] сертификата и обязательное ношение масок расширится", - заявил Федеральный совет. Для частных мероприятий семейного или дружеского характера с участием более 10 человек отныне рекомендовано наличие у всех приглашенных ковидного пропуска. Речь идет об одном из трех документов: сертификате вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справке о перенесенном COVID-19. Такой пропуск потребуется теперь на любые спортивные и культурные мероприятия внутри помещений, а вне помещений - с числом участников более 300 человек. Установлено правило обязательного ношения масок внутри всех помещений, куда имеется доступ публики. В ресторанах и барах теперь разрешено обслуживание посетителей только за столиками. Исключение составляют случаи, когда все присутствующие вакцинированы или переболели ковидом. Предприятиям и учреждениям рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

Отрицательный ПЦР-тест нужно будет предъявлять всем прибывающим на территорию Швейцарии, независимо от наличия или отсутствия у них прививки от коронавируса. Между четвертым и седьмым днями после прибытия нужно будет сделать повторный ПЦР-тест или тест на антитела.

Правительство сохранило вакцинацию бесплатной для населения в 2022 году. "Вакцинация от COVID-19 останется легко доступной и бесплатной", - говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте. Подчеркивается, что государство "продолжит закупать вакцины, а проведение вакцинации будет по-прежнему находится в компетенции [властей] кантонов".

Швейцария с середины октября переживает всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщило Федеральное управление здравоохранения страны, по состоянию на 3 декабря, число выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 9 951, достигнув 1 044 628. За последние 24 часа была подтверждена смерть 29 человек из-за COVID-19, а общее число летальных исходов составило 11 218.