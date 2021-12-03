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Собянин объяснил минимальные ограничения в Москве высокой доступностью медпомощи

Мэр уточнил, что сегодня борьбу с коронавирусом в Москве ведут более 36 тыс. медицинских работников и специалистов

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Российская столица продолжает жить обычной жизнью с минимальными ограничениями в условиях пандемии коронавируса благодаря высокой доступности медицинской помощи, достигнутой ранее. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Мы не можем игнорировать реальность, в которой последние два года живет весь мир. Пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть многие ценности и привычки. Не стала исключением и Москва. Пандемия серьезно повлияла на жизнь города, тем не менее, наш город проходит испытания, адаптируется к ним. <…> Несмотря на пандемию, Москва продолжает жить нормальной жизнью", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

Он уточнил, что сегодня борьбу с коронавирусом в Москве ведут более 36 тыс. медицинских работников и специалистов. При этом город сохраняет необходимое количество врачей для плановой или экстренной помощи по другим заболеваниям. Наличие мощной медицинской системы, массовая вакцинация и умные решения в сфере контроля распространения вируса, по словам Собянина, позволяют столице обходиться минимальными ограничениями.

"Ни один заболевший человек в Москве не остался без медицинской помощи. Мы ни разу не столкнулись с кризисом отсутствия мест в больницах. Конечно, это произошло не само по себе. Для противодействия пандемии необходимо было мобилизовать ресурсы всех городских служб, все городские технологии. Огромную роль сыграло и то, что без всякой пандемии доступность медицинской помощи в Москве была гораздо выше многих других мировых городов. Время прибытия скорой помощи и обеспеченность врачами в Москве являются одними из самых высоких в мире", - сказал мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичЭКСПО-2020Пандемия COVID-19
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