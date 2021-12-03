МИД: работа по сохранению языков нацменьшинств особо актуальна в свете кампании против РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Деятельность по сохранению языков национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России особенно актуальна в связи с проводимой некоторыми странами антироссийской кампанией с обвинениями Москвы в нарушении прав человека. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Валерий Маслин.

"В соответствии с резолюцией Генассамблеи о правах коренных народов, период с 2022 до 2032 годы провозглашен международным десятилетием языков коренных народов в целях привлечения внимания к усугубуляющейся проблеме утраты этих языков. Актуальность сохранения языков национальных меньшинств приобретает особое значение в свете раскручиваемой нашими оппонентами антироссийской кампании с обвинениями в нарушении прав человека, в частности языковых прав народов России", - сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями в Совете Федерации.

Маслин отметил, что в рамках реализации государственной национальной политики по защите прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России МИД РФ задействует как все территориальные и функциональные департаменты центрального аппарата, так и международные площадки. "В этих целях используются такие авторитетные международные организации как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие многосторонние региональные форумы, - указал он. - Активно задействуется потенциал Совета ООН по правам человека и его соответствующих вспомогательных органов и механизмов", - добавил он.

Кроме того, замдиректора департамента МИД пояснил, что в этой связи большое внимание уделяется ситуации в Крыму, "поддержанию там межэтнического и межконфессионального согласия, созданию благоприятных условий для реализации своих прав проживающих на полуострове меньшинствами, включая крымских татар".