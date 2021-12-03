Посещения больных в стационарах Пермского края ограничили из-за вспышек гриппа и ОРВИ

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Пермское управление Роспотребнадзора ввело ограничения в работе медицинских организаций из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ. Ввели запрет на посещение больных в стационарах, госпитализацию больных гриппом и ОРВИ не в специализированных отделениях, а также на посещение занятий учащимся школ и ссузов края, следует из опубликованного в пятницу постановления ведомства.

"В целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения заболеваемости [ОРВИ и гриппом] постановляю: руководителям медицинских организаций Пермского края ограничить до отдельного распоряжения посещения больных в стационарах", - говорится в документе.

Также главный врач региона постановил не допускать госпитализацию пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом в стационары неинфекционного профиля, а также организовать оказание медицинской помощи на дому, либо в специальном выделенном помещении больницы. При необходимости медорганизации должны выделить дополнительный транспорт для обслуживания больных на дому.

Детсады, школы и ссузы края, согласно постановлению, не должны допускать детей и персонал при признаках гриппа и ОРВИ. На карантин классы и группы будут закрываться, если заболели свыше 20% учащихся. При этом образовательная организация обязана выяснять причины отсутствия учащихся.

На территории Пермского края отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - еженедельный пороговый уровень превышен на 32%. Среди заболевших ОРВИ отмечается циркуляция РС-вирусов, риновирусов, аденовирусов, вирусов гриппа A (H3N2).