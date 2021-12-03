В Каспийске пройдет благотворительный забег "Бег ради жизни"

МАХАЧКАЛА, 3 декабря./ТАСС/. Благотворительный забег "Бег ради жизни", посвященный тяжелобольным детям, пройдет 5 декабря в Каспийске, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор фонда "Инсан" Магомедрасул Ахмедов.

"В Каспийске 5 декабря проводится благотворительный забег, посвященный тяжелобольным детям. Инициатором и организатором проекта "Бег ради жизни" выступает благотворительный фонд "Инсан" при поддержке администрации Каспийска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к участию приглашаются все желающие, не имеющие противопоказаний врача к занятиям спортом.

"Маршрут забега следующий: старт будет дан в 10.30 на "Анжи-арене", финишируют участники на ул. Ленина-Кольцевой", - добавил он.