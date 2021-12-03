Песков: пока нет решений об усилении мер безопасности президента из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решения об усилении мер безопасности президента РФ Владимира Путина и ограничениях для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране пока не принимались. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Штамм "омикрон" — очень странный. Откуда он взялся? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Пока нет решений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о том, могут ли антиковидные меры в целом в стране быть усилены, если появление штамма "омикрон" на территории России все-таки подтвердится, Песков подчеркнул: "Это не прерогатива Кремля".

Ранее у двух прилетевших в РФ из ЮАР пассажиров был выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, штамм пока устанавливается. Эта страна является эпицентром распространения омикрон-штамма.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.