Почти 100 тыс. жителей Кировской области повторно вакцинировались от коронавируса

КИРОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 92 тыс. жителей Кировской области прошли повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Регион удерживает первое место в стране по темпам вакцинации от коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Мы видим, что все большее число людей понимает важность иммунизации. Об этом говорит число жителей региона, которые прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Это более 92 тыс. человек", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова.

По данным правительства области, общее число жителей региона, прошедших иммунизацию, достигло 572 тыс., первым компонентом привиты 650 тыс. человек при численности населения около 1,2 млн человек. Ежедневно прививочные пункты принимают до 7 тыс. человек. По темпам вакцинации Кировская область вторую неделю является лидером среди всех регионов страны.

В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей, людей старше 60 лет.