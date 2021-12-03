Врачи не стали госпитализировать ректора "Шанинки", которому вызвали скорую в суд

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Врачи не госпитализировали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева, которому вызвали скорую помощь в суд. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Врачи провели мероприятия по снижению давления Зуеву и уехали. Его было решено не госпитализировать", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Зуева Сергей Севрук подтвердил, что врачи уехали из суда, а заседание продолжено. "Врачи настаивали на госпитализации Зуева из-за плохой кардиограммы. Но сам он отказался. Адвокаты требовали отложить заседание, но суд отказал", - сказал адвокат Дмитрий Кравченко.

Ранее сообщалось, что у ректора подскочило давление, после чего судья прервал заседание, ученому вызвали скорую.

Следствие требует продлить Зуеву арест до марта 2022 года. Защита просит избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за проблем со здоровьем. Адвокаты просят суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.