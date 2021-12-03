Останки более 1 тыс. советских солдат обнаружили поисковики в Калужской области

КАЛУГА, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковые отряды во время экспедиций, которые проводились в 2021 году на территории Калужской области, обнаружили останки более 1 тыс. советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена 46 погибших удалось установить, рассказала ТАСС в пятницу председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Татьяна Сорокина.

"За 2021 год на территории Калужской области было найдено более 1 тыс. останков солдат. Имена 46 на данный момент установлены, 40 из них перезахоронили в регионе, останки шестерых передали для захоронения в другие области, откуда солдаты были родом", - сказала Сорокина.

Она отметила, что всего в регионе действуют 57 поисковых отрядов, 20 из которых входят в состав регионального отделения "Поискового движения России". В рамках военно-исторических, разведывательно-поисковых экспедиций в Калужскую область также приезжали отряды из Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода, Алтайского края и других регионов России. "Активные поисковые работы проходили в Барятинском, Думиничском, Жуковском, Мосальском, Ульяновском районах", - добавила Сорокина.

Наиболее масштабным мероприятием в 2021 году стала международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе", которая проходила в августе в Барятинском районе и собрала около 700 поисковиков из России, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии. По ее итогам состоялась торжественная церемония захоронения останков 167 красноармейцев.

В 1941 году во время оборонительного этапа битвы под Москвой территория Калужской области практически полностью оказалась оккупирована противником. С 4 по 8 октября советские войска были вынуждены оставить Спас-Деменск, Мосальск, Юхнов, Людиново, Думиничи, Жиздру, Мещовск, Сухиничи и Козельск. К концу апреля 1942 года была освобождена большая часть региона - 16 районов полностью и восемь частично. Окончательное освобождение Калужской области произошло в августе - сентябре 1943 года в ходе общего летне-осеннего наступления Красной Армии.