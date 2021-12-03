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Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах.
Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах.
Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах.
Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах.
Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах.
Пандемия COVID-19

Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах. Главное о коронавирусе за 3 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 736 037 случаев заражения, из них новых — 32 930. За сутки умерли 1 217 человек, за весь период — 278 857.  
  • Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о спаде волны коронавируса в России, а также рассказал, кто может получить медотвод от вакцинации от коронавируса.
  • В Саратовской области частично закрыли 13 детских садов и 54 школы из-за коронавируса.
  • В Подмосковье радикально снизилось число заразившихся коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 956 583 случая заражения, из них новых — 3 304. Госпитализированы 815 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 264 395 908 случаев заражения, умерли 5 238 447 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм обнаружили в 38 странах.
  • Папский нунций при ЕС Альдо Джордано умер от последствий заражения коронавирусом.
  • В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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