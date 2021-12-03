Омикрон-штамм обнаружен в 38 странах. Главное о коронавирусе за 3 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 9 736 037 случаев заражения, из них новых — 32 930. За сутки умерли 1 217 человек, за весь период — 278 857.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о спаде волны коронавируса в России, а также рассказал, кто может получить медотвод от вакцинации от коронавируса.
- В Саратовской области частично закрыли 13 детских садов и 54 школы из-за коронавируса.
- В Подмосковье радикально снизилось число заразившихся коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 1 956 583 случая заражения, из них новых — 3 304. Госпитализированы 815 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 264 395 908 случаев заражения, умерли 5 238 447 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм обнаружили в 38 странах.
- Папский нунций при ЕС Альдо Джордано умер от последствий заражения коронавирусом.
- В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса.