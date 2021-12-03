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Папа Римский Франциск сравнил миграционные лагеря с лагерями военного времени

Понтифик осудил колючую проволоку, которая является "выражением ненависти" к тем, кто идет просить хлеба

НИКОСИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сравнил лагеря мигрантов с нацистскими лагерями и назвал своей задачей "открыть глаза" на то, как обстоят дела, чтобы общество не привыкало к трагедиям гибели беженцев. Об этом понтифик заявил в ходе молитвы с мигрантами в католической церкви Святого креста на Кипре.

"Мы начинаем привыкать к человеческой трагедии в мире. Это - страшная болезнь, от которой нет лекарства. Другие [мигранты] вынуждены возвращаться и оказываются в настоящих лагерях, где людей пытают, ими торгуют, их порабощают. Мы так много сожалеем, когда читаем о лагерях прошлого века - нацистских, сталинских, но то же самое происходит сейчас на недалеких [от нас] пляжах, мостиках рабства", - сказал Франциск.

"Моя ответственность - открыть глаза. Это - сегодняшняя война и мучения братьев и сестер, которые мы не имеем права терпеть", - добавил он.

Папа Франциск осудил колючую проволоку, которая является "выражением ненависти" к тем, кто идет просить хлеба, тепла, братства.

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Франциск (Папа Римский)ВатиканКипр
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