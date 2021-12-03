Фотовыставка о Карачаево-Черкесии открылась на Гоголевском бульваре в Москве

ЧЕРКЕССК, 3 декабря./ТАСС/. Фотовыставка, которая призвана познакомить с колоритом, достопримечательностями и туристическими объектами Карачаево-Черкесии (КЧР), открылась на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в постпредстве республики в Москве.

"На Гоголевском бульваре стартовала фотовыставка "Добро пожаловать: Карачаево-Черкесия". Проект, реализуемый Постоянным представительством Карачаево-Черкесской Республики в городе Москва, призван познакомить жителей и гостей столицы с уникальными природными данными региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха", - рассказали в пресс-службе.

На выставке собраны самые колоритные и интересные снимки, которые расскажут о достопримечательностях республики, известных курортах, в том числе популярном с советских времен Домбае и построенном с нуля по современным стандартам Архызе. В работах также представлены уникальные памятники архитектуры X века, такие как возведенный в горах Шоанинский храм, специальная астрофизическая обсерватория РАН, которая является самым крупным в стране астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. На фотографиях жители увидят горные вершины и склоны, водопады и озера.

"В экспозицию вошли 32 фотографии, благодаря которым москвичи и гости столицы больше узнают об одном из самых удивительных уголков нашей страны. Декабрь месяц неспроста выбран для проведения выставки: именно сейчас предновогоднюю столицу посещает большое количество туристов, а на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии стартует новый сезон. Посетители выставки, вдохновленные красотами региона, успеют уже в этом сезоне посетить гостеприимную Карачаево-Черкесию, оценить качество склонов и увидеть республику во всей красе", - отметили в постпредстве республики.

В рамках мероприятия свои работы представили фотографы Арсен Алабердов, Мурат Хутов, Сулим Кудусов, Вадим Коркин, Марат Аппаев, Антон Тайбарей, Руслан Кишмахов, Роман Медведев, Юрий Пальмин. Выставка продлится до конца декабря, вход свободный. Мероприятие реализуется при поддержке департамента культуры города Москвы.