Представители 59 стран стали участниками международной премии "Мы вместе"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участниками международной волонтерской премии "Мы вместе" стали представители 59 стран, заявил в пятницу журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Участниками международной премии "Мы вместе" стали представители 59 стран. Россия по праву стала одним из таких мировых центров масштабного развития волонтерства и добровольчества, у нас только в рамках акции "Мы вместе", ей всего полтора года, уже более чем 6,5 млн человек получили важную, значимую помощь", - подчеркнул Кириенко.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.