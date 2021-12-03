Доля свободных мест в ковидных госпиталях Брянской области за неделю выросла до 35%

ТАСС, 3 декабря. Около 35% мест для пациентов с коронавирусом свободны в инфекционных госпиталях Брянской области, что почти на 10% больше, чем было неделю назад. В регионе отмечена тенденция к снижению заболеваемости, в связи с чем число мест планируется сократить до 2 тыс., сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"На прошлой неделе было сокращено количество коек для заболевших новой коронавирусной инфекцией: если раньше их было 2 320, то на сегодняшний день - 2 200. Сейчас в госпиталях получают медицинскую помощь 1479 человек (из них - 26 детей), 124 из них находятся в реанимации, 81 - на ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 65%. <...> Учитывая положительную тенденцию к снижению заболеваемости, в ближайшее время планируется сокращение коечного фонда до 2 тыс. коек", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 25 ноября, в инфекционных госпиталях региона было свободно 24% мест. В Брянской области фиксируется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, по всем группам населения показатели уменьшились на 20-30%. "Несмотря на то, что количество заболевших в целом снижается, количество пациентов в реанимации не уменьшается. В основном это пациенты старших возрастов", - приводит пресс-служба слова директора департамента здравоохранения Брянской области Сергея Галаганова.

Он отметил, что необходимо повысить охват вакцинацией среди жителей старше 60 лет, пока что в этой возрастной группе привились 64 180 человек или 45,8% от общего числа. Всего в регионе вакцинировались 554 464 жителя, из них первичную вакцинацию прошли 490 281 человек, что составляет 51% от взрослого населения.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, в Брянской области с начала пандемии выявили 90 265 случаев заражения коронавирусом, из них 236 - за последние сутки. Выздоровели 82 511 человек, 2 355 пациентов умерли.