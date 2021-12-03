Фальков: возможность участвовать в волонтерской деятельности должна быть во всех вузах РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Возможность для студентов участвовать в волонтерской деятельности в удобное время должна быть в каждом российском университете. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

"В каждом университете должна быть возможность в удобное время поучаствовать [в волонтерской деятельности]. И, следовательно, образовательный процесс должен быть организован с учетом того, что часть студентов, и немалая часть студентов, участвует в волонтерской деятельности. Кстати сказать, сегодня это оценивается в университетах, в том числе при поступлении. Я имею в виду, что участие в волонтерской деятельности еще в школе принимается во внимание, за это даются, в том числе, дополнительные баллы", - сказал он.

По словам Фалькова, волонтерство в вузах нуждается в поддержке, потому что студенты должны иметь всю палитру возможностей для реализации своих талантов. "Волонтерство - это прекрасная возможность воспитать в себе лучшие человеческие качества. Спорт, волонтерская деятельность, участие в разного рода творческих мероприятиях, КВН, студенческие весны, дебюты первокурсников - это то, без чего современные университеты немыслимы. Все это нужно поддерживать", - отметил он.

Глава Минобрнауки РФ также подчеркнул, что все проекты, представленные на форуме, имеют потенциал со временем стать известными в масштабах всей страны. "Вот эти проекты, которые родились в конкретном университете, на факультете или в одной группе, или вот на таких форумах часто рождаются проекты. Они потом становятся национальными. Само волонтерское движение - оно год от года становится все более массовым, потому что этим профессионально в том числе занимаются люди неравнодушные. Поэтому многие из тех проектов, которые сегодня были представлены здесь, они наверняка в ближайшее время станут известны на всю страну", - заключил он.

Форум "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в 2021 году - под эгидой ЮНЕСКО.