Собянин заявил, что Москва готова передать опыт в цифровизации другим городам и странам

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Созданные в Москве цифровые сервисы и системы могут быть внедрены в других городах и странах. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Цифровые системы, созданные в Москве, внедряются в других российских городах и регионах, они доступны для любой страны, которая заинтересована в получении качественной медицинской помощи. Мы абсолютно открыты и готовы делиться своим опытом", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

Он уточнил, что несколько лет назад в Москве начали цифровую трансформацию городской системы здравоохранения. По его словам, сегодня единый цифровой контур охватывает практически всю информацию о пациентах: каждый визит к врачу, анализ, исследование отображаются в электронной медицинской карте, которая обрабатывается при помощи технологий искусственного интеллекта.

"Когда пациент приходит к врачу, то специальная технология клинических подсказок обрабатывает информацию о симптомах и предлагает врачу возможный вариант диагноза и список исследований, которые рекомендуются пациенту. Когда пациент делает КТ, то первичную расшифровку снимка осуществляет специальная программа цифрового зрения. Благодаря данной программе мы смогли в десятки раз сократить время диагностики ковидной пневмонии, и тем самым спасти десятки тысяч жизней", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что цифровая трансформация в Москве является не единственным направлением в модернизации здравоохранения. "Параллельно мы инвестируем миллиарды долларов в строительство и ремонт медицинских учреждений, закупку современных техники и оборудования, лекарств, обучение врачей и другие направления. Как результат этих усилий - сегодня Москва готовится начать переход к по-настоящему персонализированной медицине", - добавил он.

Мэр отметил, что серьезной проблемой для многих мегаполисов мира является дистанция между городскими властям и простыми жителями: "обычному человеку порой очень трудно донести свою точку зрения до руководства многомиллионного города". Но цифровая трансформация позволила Москве частично решить эту проблему. Так, две городские онлайн-платформы "Наш город" и "Активный гражданин" позволяют москвичам, во-первых, публично заявить о проблеме и проконтролировать ее решение, а во-вторых, голосовать и принимать варианты решения тех или иных проблем. "Последние годы москвичи все реже ходят в государственные учреждения, большинство справок и пособий можно получить в электронном виде с помощью городского портала mos.ru - одного из самых продвинутых на планете. Портал открыт для жителей других городов и стран. Если вам нужно решить какой-то вопрос с городскими властями Москвы, то во многих случаях для этого не надо приезжать даже в город, вопрос может быть решен и дистанционно", - сказал Собянин.

Цифра в городской среде

"Перспектива взаимодействия с гражданами - все та же персонализация городских услуг и сервисов, когда город может предлагать каждому жителю то, что необходимо ему сейчас и сегодня. <…> Управление городом все больше переходит в цифровой формат. Цифровой двойник Москвы - большая управленческая платформа, позволяющая моделировать множество процессов, происходящих в реальной жизни, от обеспечения безопасности до перспективных транспортных систем. Без этого моделирования в Москве не принимается ни одно серьезное решение", - сказал Собянин.

По словам мэра, цифровизация также повысила безопасность жителей и гостей столицы: "благодаря внедрению видеонаблюдения за последние 10 лет число краж, хулиганства и прочих преступлений против личности снизилось в несколько раз", - уточнил он. Около 3 лет назад в Москве начали применять систему распознавания лиц, которая также повысила безопасность на улицах города.

"У каждого города есть свое сердце, своя душа, своя неповторимая атмосфера. Душа Москвы - это ее улицы, парки и скверы, и, наверное, повышение качества городской среды стало главной приметой развития Москвы последнего десятилетия. <…> Комфорт на улицах Москвы не ограничивается физической средой. Параллельно мы развернули обширную сеть бесплатного wi-fi, а начиная со следующего года, город начинает совместно с сотовыми операторами строить сеть 5G, которая открывает принципиально новые возможности для предоставления цифровых услуг", - отметил Собянин.

Он отметил, что каждый год в столице открываются новые парки, как, например, "Зарядье" в 200 м от стен Кремля. Идет возрождение исторических парков, как, например, ВДНХ - главного парка советской эпохи. По словам мэра, качественная городская среда создается во всех районах Москвы от центральных улиц до обычных дворов.

"Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира, зеленое пространство занимает половину площади Москвы. Тем не менее, мы каждый год высаживаем тысячи новых деревьев. Внедрение электротранспорта, расширение использования энергоэффективный технологий, благоустройство и озеленение - это ключ к улучшению экологической обстановки. За последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз, и сегодня качество воздуха в Москве приближается к лучшим стандартам", - заключил Собянин.