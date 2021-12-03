Первый ТВ-проект о борьбе с алкогольной зависимостью выйдет на телеканале "Спас"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Документальный сериал "12" телеканала "Спас" о борьбе с алкогольной зависимостью является первым подобным проектом на российском телевидении, его авторы не побоялись построить его на "непопулярной" теме, которая может "оттолкнуть" большое число зрителей. Такое мнение высказали в пятницу на пресс-конференции в ТАСС создатели и вдохновители телепроекта.

Сериал "12" - документальный проект о 12 героях, которые проходят терапию в реабилитационном центре Рязанской области, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Премьера сериала состоится в субботу, всего снято 20 серий об "истории спасения" его участников.

"Главное для меня, почему я в восторге от проекта "12", - что мы можем рассказать об этих людях не как о преступниках, не как о тех, кто имеет какие-то дурные привычки или плохо себя ведет, а о людях, которые страдают, которые нуждаются в любви и помощи, нуждаются во втором шансе. И нигде на телевидении так развернуто до сих пор не показывали людей страдающих", - сказал руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

По его мнению, главным результатом телесериала станет то, что "люди не будут бояться обращаться в больницы, в реабилитационные центры, что они смогут увидеть самих себя в героях этих проектов".

В свою очередь ведущий проекта, актер Антон Макарский, размышляя о его уникальности, предположил, что другие "телеканалы, где огромный охват аудитории, боятся сделать что-то, что могло бы оттолкнуть большое количество людей". "Именно поэтому для меня настолько дорог этот проект. Это не реалити-шоу, это вообще не шоу. Это истории людей, и мы постараемся максимально деликатно освещать их жизнь и помогать им в беде", - сказал Макарский.

По словам генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, "12" - это проект о преображении человека и его "возвращении к самому себе". "Каждый из 12-ти, кто оказался там, это люди с каким-то сломом чаще всего. Ну, например, одна из моих любимых героинь - Елена Ефимова. Она была золотой медалисткой в школе, она мама двоих детей, у нее прекрасное образование, она красавица. Что с ней в какой-то момент произошло, что сломало ее жизнь, что она ушла в какое-то страшное пике?" - сказал Корчевников, добавив, что на эти и другие вопросы и отвечает фильм.

"Сострадательная журналистика"

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что проект, который начал осуществлять телеканал "Спас", - это "яркий пример сострадательной, деятельной журналистики".

Легойда поддержал аллегорию Корчевникова о "возвращении к себе", отметив, что когда человек начинает злоупотреблять алкоголем, "он теряет себя". По его словам, в данном случае это "глубинно антихристианская тема", потому что "задача человека на его пути к Богу - обрести себя".

"Один из переводов с греческого слова, которое мы переводим на русский язык как "грех", значит "промах". Что мы делаем, когда мы грешим? Мы промахиваемся мимо цели. Мимо какой? Идя к Богу, обрести себя. То есть мы себя, настоящих, можем найти тогда, когда идем к Богу, когда мы не промахиваемся, не грешим. А эта проблема, о которой мы говорим, приводит к потере человеком самого себя - потере себя, родных, близких, к потере жизни, по большому счету. Поэтому очень сложно переоценить значение, важность этой темы", - сказал Легойда.

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина не исключила, что после показа телепроекта "12" будет снято его продолжение. По ее мнению, съемки следующего цикла можно было бы начать с клиники, чтобы показать, как проходит, в том числе, медицинская реабилитация героев.

Телепроект подготовлен телеканалом совместно с Синодальным отделом по благотворительности РПЦ при поддержке Минздрава РФ в рамках нацпроекта "Демография".