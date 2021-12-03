Отели Крыма должны пройти классификацию до 1 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Отели Крыма должны пройти процедуру классификации до 1 января 2022 года, сейчас стандартам от категории "без звезд" до пяти звезд соответствуют 900 гостиниц, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

"До 1 января 2022 года все средства размещения должны пройти процедуру классификации, иначе они не смогут работать и будут привлечены к административной ответственности. В Крыму около 900 гостиниц, соответствующих всем стандартам от категории "без звезд" до пяти звезд, прошедших классификацию", - говорится в сообщении.

В Крыму ранее после ряда жалоб туристов начала работать комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности. Уже установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения "три звезды", не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера.

"Мы стремимся, чтобы хороших отелей с качественным сервисом было как можно больше, и работаем над этим. Тем обиднее, когда достаточно высокий уровень звездности присваивается объектам размещения, которые явно не соответствуют ни по качеству, ни по комфорту, ни по уровню сервиса. Это неудовлетворительная работа, граничащая с мошенничеством, в связи с чем была проведена проверка отелей и аккредитованных организаций, занимающихся классификацией", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Волченко отметил, что "к сожалению, лазейки в законодательстве, которые находят недобросовестные эксперты, позволяют даже собственников объектов размещения иногда вводить в заблуждение". "Безусловно, это должно найти правовую оценку. На данный момент решается вопрос по ранее выявленным актам о привлечении таких "экспертов" к административной ответственности. Такие случаи, в первую очередь, влекут возможный риск жизни и здоровья наших гостей, кроме того, это влечет имиджевые потери для региона", - цитирует пресс-служба министра.

Также отмечается, что "махинации по незаконному присвоению звезд должны быть перекрыты в рамках нового закона о туризме, который разрабатывается Федеральным агентством по туризму с Минкурортов Крыма в том числе".