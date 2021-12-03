Росздравнадзор заявил, что "Вивалаб" не проводила ПЦР-тесты для пассажиров в Шереметьево

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания ООО "Вивалаб" не проводила и не проводит ПЦР-тесты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево. Как следует из сообщения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), с которым ознакомился ТАСС, тестирование проводит имеющий соответствующую лицензию ГБУЗ "Центр лабораторных исследований".

"По сведениями из средств массовой информации о проведении ПЦР-тестов в международном аэропорту Шереметьево с нарушением действующего законодательства Российской Федерации должностными лицами территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области, а также ОЭБиПК ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении ООО "Вивалаб". Каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации в действиях ООО "Вивалаб" не выявлено", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

В Росздравнадзоре уточнили, что по результатам проведенных проверок установлено, что мероприятия по диагностике новой коронавирусной инфекции осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) департамента здравоохранения города Москвы" в соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Территориальным органом в Шереметьево является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщил, что лаборатория "Вивалаб" тестировала пассажиров в Шереметьево без лицензии.