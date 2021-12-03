Более 2 млн поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье за сезон проката

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сезон проката электросамокатов завершился в Московской области. Сервис по аренде был доступен в 18 городских округах, им воспользовались более 2 млн раз, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области закрылся второй сезон кикшеринга. В этом году жители и гости региона совершили более 2 млн поездок, проехав на электросамокатах более 10 млн километров. Сервис проката был доступен в 18 подмосковных округах, в 15 из них кикшеринг заработал впервые", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что чаще всего арендой электросамокатов пользовались жители Красногорска - здесь было совершено более 560 тыс. поездок. На втором и третьем местах - Люберцы и Долгопрудный.

"В этом сезоне число поездок на электросамокатах по сравнению с 2020 годом выросло в 12 раз, а количество прокатных транспортных средств увеличилось в два раза. Учитывая такую востребованность сервиса, в этом году для самокатов обустроили более 800 специальных парковочных зон. Для безопасного и комфортного передвижения пользователей проката и пешеходов в ряде городов были организованы специальные полосы на тротуарах, а также ограничена скорость электросамокатов до 15 км/ч в пешеходных зонах", - привели в материале слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

Поясняется, что сезон проката в большинстве городов был открыт в апреле.