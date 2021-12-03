Детские сады в Элисте с 6 декабря возобновят работу после карантина из-за вспышки гриппа

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Дошкольные учреждения Элисты возобновят свою работу с 6 ноября после введенного карантина из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщил в пятницу в прямом эфире в аккаунте Министерства здравоохранения региона в соцсети Instagram глава Роспотребнадзора по республике, главный государственный санитарный врач по Калмыкии Джангар Санджиев.

Ранее сообщалось, что работа школ и детских садов приостановливалась в Элисте и Целинном районе Калмыкии с 26 ноября из-за вспышки гриппа и ОРВИ, заболели около 1,5 тыс. детей. С 1 декабря учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования приостановливался уже на территории всей республики до отмены ограничительных мероприятий.

"Анализ заболеваемости детского населения за эти две недели показал относительную стабилизацию на высоких цифрах среди детей школьного возраста, и мы видим снижение заболеваемости среди детей от трех до шести лет. Анализ эпидемической ситуации позволил нам принять решение, что с 6 декабря в Элисте мы открываем детские сады, но школы еще придержим на неделю. Это будет как раз два инкубационных периода для того, чтобы предотвратить в дальнейшем негативное развитие ситуации", - сказал Санджиев.

По состоянию на пятницу госпитализировано 27 детей, все они находятся в средней степени тяжести. Показанием к госпитализации был детский возраст до семи лет и наличие сопутствующих заболеваний. Решение по возобновлению работы детских учреждений в районах будет принято на следующей неделе, добавил глава Роспотребнадзора по республике.