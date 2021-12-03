В Петербурге от COVID-19 вакцинировано почти 56% взрослого населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Доля привитого от новой коронавирусной инфекции взрослого населения Петербурга составила почти 56%, по этому показателю город занимает 30-е место в стране. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации населения. Привито 55,89% взрослых - по этому показателю наш город находится на 30-м месте в РФ. За минувшую среду вакцинировано первым компонентом 18 395 петербуржцев, всего сделано 34 576 инъекций. За четверг прививки первым компонентом сделали 18 362 человека, всего сделана 35 151 инъекция", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Смольном, Минздрав поставил цель привить 3,5 млн петербуржцев - это 80% жителей города - без учета детей и тех, у кого есть противопоказания. По данным городской администрации, привито уже более 67% от установленного Минздравом показателя. Общее количество вакцинированных от COVID-19 в Петербурге превышает 2,2 млн. По расчетам властей, Петербург сможет достичь необходимого для формирования коллективного иммунитета уровня вакцинации в 80% населения к середине января, если в день будут вакцинироваться порядка 40 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 794 923 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 735 867 человек (4 023 за сутки), умерли 26 380 (60 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 609 случаев заражения.