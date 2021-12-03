"Россети Северо-Запад" восстановили 840 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. "Россети Северо-Запад" в течение дня восстановили 840 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после ночных и утренних снегопадов, дождей и метелей. Энергетики включили 42 линии электропередачи и 800 трансформаторных подстанций, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Новгородского филиала "Россети Северо-Запад".

"Специалисты компании не допустили масштабных отключений. Многих потребителей включали в первые часы после технологических нарушений. 228 бригад компании работают на линиях до полной ликвидации последствий сегодняшней стихии. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья. Также энергетики отрабатывают локальные заявки потребителей в отдаленных деревнях и хуторах после снегопадов и ледяных дождей, которые продолжаются в регионах несколько дней. Зачастую налипание снега на провода и ветки деревьев вызывают повторные технологические нарушения, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В регионах продолжается снегопад, который прогнозируется и на выходные.