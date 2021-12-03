"Норникель" планирует запустить онлайн-систему мониторинга воздуха в Норильске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" планирует запустить онлайн-систему мониторинга загрязнения воздуха в Норильске в Красноярском крае. Программа будет доступна для жителей заполярного города и сейчас уже работает в тестовом режиме, сообщил старший вице-президент компании Андрей Бугров на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Что касается качества атмосферного воздуха, мы хотим сделать эти данные абсолютно прозрачными для всех заинтересованных лиц. Запустили пилотный проект по мониторингу качества воздуха в Норильске в режиме реального времени. Соглашение о запуске было подписано между "Норникелем" и Российским экологическим оператором в октябре этого года. Наша конечная цель - полностью автоматизировать всю схему, чтобы горожане могли получать информацию в любой момент через приложение на телефоне", - сообщил Бугров, не уточнив сроков запуска системы в полном объеме.

Вице-президент компании напомнил, что после закрытия никелевого завода в Норильске в 2016 году, выбросы диоксида серы снизились в селитебной зоне (часть города, предназначенная для размещения жилой, общественной и рекреационной зон - прим. ТАСС) более чем на 30%. Также он сообщил, что компания продолжает реализацию экологического "Серного проекта", направленного на утилизацию диоксида серы, позволит снизить выбросы этого вещества после 2030 года, по отношению к 2015 году, еще на 95%.

"Серный проект" - крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе. Объем инвестиций - около 250 млрд рублей.

О форуме

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.