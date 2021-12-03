Эксперт: странам Африки понадобится $484 млрд для противодействия последствиям пандемии

РАБАТ, 3 декабря. /ТАСС/. Правительствам африканских стран потребуется около $484 млрд в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии коронавируса и для восстановления экономики. Об этом, как передает в пятницу информационное агентство Maghreb Arabe Press , заявил вице-президент Африканского банка развития (АБР) Кевин Урама.

"До пандемии, по оценке АБР, потребности Африки только в инвестициях в инфраструктуру составляли от $130 млрд до $170 млрд в год, создавая годовой дефицит финансирования от $68 млрд до $108 млрд, - сказал он, выступая на проходящей в Кабо-Верде конференции. - Дефицит финансирования инфраструктуры здравоохранения на континенте оценивался примерно в $26 млрд в год".

"В связи с пандемией, которая выявила острую необходимость в создании качественной инфраструктуры здравоохранения и мощностей по производству фармацевтической продукции, эти потребности в инвестициях еще больше увеличились", - подчеркнул Урама. "По оценке АБР, правительствам африканских стран потребуется около $484 млрд в течение следующих трех лет для противодействия социально-экономическим последствиям пандемии и поддержания процесса восстановления экономики", - подытожил он.

Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике и социальной сфере стран Африки. На континенте полностью вакцинировано лишь около 6% населения.