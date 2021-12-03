Путин объявил благодарность Юрию Аксюте и другим сотрудникам Первого канала

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Юрию Аксюте и другим сотрудникам Первого канала за вклад в проведение общественно значимых мероприятий.

"За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента РФ Аксюте Юрию Викторовичу - главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал", - говорится в распоряжении президента, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Также благодарности получили шесть сотрудников Первого канала.

По информации сайта Первого канала, Юрий Аксюта начал работать на телеканале в 2003 году и отвечает за музыкальный и развлекательный контент. Под его руководством создавались шоу "Голос", "Фабрика звезд" и "Достояние республики".