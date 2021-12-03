Эксперт: импакт-инвестиции помогут решить проблемы доступа к образованию в СКФО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Северный Кавказ может привлечь на свою территорию значительный объем социальных инвестиций. Такое мнение ТАСС высказала президент благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко во время форума гражданского участия "Мы вместе".

Импакт-инвестирование - это финансовый инструмент, который позволяет одновременно принести пользу обществу и получить доход для инвестора.

"Северный Кавказ - это то место, куда надо приходить, где мудро умеют слушать и использовать предлагаемые государством форматы взаимодействия. Возможности по импактному инвестированию в формате SIB (проекты социального воздействия - прим. ТАСС) точно можно имплементировать в кавказских регионах. Я, в первую очередь, говорю об образовательных проектах. Такие инициативы точно можно реализовать в школах для того, чтобы выравнивать доступ к знаниям в любой точке нашей страны", - сказала Косаченко.

По ее словам, сегодня в северо-кавказских регионах фиксируется тенденция снижения уровня образования у девочек. "Знаю, что 61% поступивших в этом году в вузы Северного Кавказа - это мальчики, то есть, процент девочек меньше половины. Если посмотреть по Москве или Санкт-Петербургу, девочек около 70%", - пояснила директор фонда.

Для АФК "Система" повышение уровня образования на Северном Кавказе также связано с привлечением кадров. Косаченко уточнила, что рынок подготовленных специалистов сможет привлечь в регионы СКФО большой бизнес, который, в свою очередь, поможет территории поднять уровень своего социально-экономического развития.

Во вторник глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что регионы Северного Кавказа обладают большим кадровым потенциалом: число работающих в округе граждан может увеличиться до миллиона человек в течение десяти лет. Для реализации этого потенциала необходимо принимать системные меры, в том числе запускать программы обучения для разных групп граждан.