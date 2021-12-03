Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов четырех журналистов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ-иноагентов четырех журналистов, Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минюста.

"3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна", - сообщили в Минюсте. Регина Хисамова является автором "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов), остальные - журналисты признанного в РФ СМИ-иноагентом "Idel.Реалии", являющегося медиапроектом татаро-башкирской службы "Радио Свобода" о Поволжье (также включена в реест СМИ-иноагентов).

"Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право", - сообщили в Минюсте.

По словам источника в силовых структурах, Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" получала зарубежное финансирование от Европейской комиссии.

"Денежные средства от иностранных источников поступали ассоциации, в частности от Европейской комиссии - в размере €319 тыс.", - пояснил источник причину включения ассоциации в реестр НКО-иноагентов.

Ассоциация была зарегистрирована в мае 2010 года. В пятницу в пресс-службе Минюста сообщили, что она была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.