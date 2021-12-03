Смертность в России в октябре на 20,3% превысила прошлогодний показатель

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Смертность в России в октябре 2021 года на 20,3% превысила показатель прошлого года, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 20,3%, в январе - октябре 2021 года по сравнению с январем - октябрем 2020 года - на 19,1%. Из общего прироста смертности в октябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%", - сказала она.

По оперативным данным, в ноябре 2021 года смертность на 3,4% превысила октябрьский показатель. "При этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - отметила вице-премьер.

"Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация", - напомнила она.

Согласно сведениям Росстата, с января по октябрь 2021 года включительно в стране умерли почти 1,973 млн человек, что на 311,3 тыс., или 18,7%, больше, чем за аналогичный период 2020 года.