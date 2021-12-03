В октябре коронавирус стал основной причиной 68,7 тыс. смертей в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в России в октябре 2021 года стала основной причиной смерти 68 734 человек, однако в 9 912 случаях необходимы дополнительные исследования, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

В 58 822 случаях, по информации Росстата, ковид уже подтвержден в качестве основной причины смерти.

Кроме того, в 1 141 случае коронавирусная инфекция, не являясь основной причиной, повлияла на летальный исход, а у 5 018 умерших коронавирус был выявлен, но их смерти не связаны с ним.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией зарегистрировал в октябре 31 551 смерть из-за коронавируса. Расхождения в данных объясняются тем, что он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

В октябре 2020 года, по данным Росстата, ковид был подтвержден как основная причина смерти или предполагался в качестве таковой в 15 103 случаях.

По уточненным данным, в сентябре 2021 года коронавирус стал основной причиной 40 172 летальных исходов (в 4 998 случаях это не подтверждено окончательно), у 979 человек он оказал существенное влияние на исход, у 3 570 он был выявлен, но никак не повлиял на наступление смерти.

Естественная убыль населения

По данным Росстата, естественная убыль населения России с января по октябрь 2021 года включительно составила 802,8 тыс. человек. Это на 334,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев 2021 года в России родились 1,17 млн человек, умерли 1,97 млн. Годом ранее на 1,2 млн рождений пришлось 1,66 млн смертей.