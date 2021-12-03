Электроснабжение полностью восстановили после аварии в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение полностью восстановили после технологической аварии, произошедшей на подстанции в Волгограде. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Волгоградской области, руководитель оперативной межведомственной группы Олег Николаев.

"По поручению губернатора были привлечены дополнительные силы и средства, что позволило в кратчайшие сроки справиться с задачей. В настоящее время уже запитана оставшаяся котельная, идет заполнение системы теплоснабжения ресурсом и завершилось подключение всех оставшихся объектов к электроснабжению", - сказал замгубернатора.

Оперативная межведомственная группа продолжит работать вплоть до полной ликвидации последствий аварии, добавил Николаев.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о взрыве на подстанции. Компания "Россети-Юг" не подтвердила эти сообщения, заявив, что перебои в электроснабжении поселка Ангарского в Дзержинском районе города вызваны технологическими нарушениями, а социально значимые объекты сразу же обеспечили электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с отключением электроэнергии в Дзержинском районе Волгограда из-за инцидента на подстанции.