МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала ограничение работы браузера Tor в России. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользователи жалуются на недоступность Tor в России.

По словам Мизулиной, больше недели назад Лига запустила петицию на платформе change.org по ограничению доступа к программам-анонимайзерам и Tor. "В петиции Лига обратилась к российским властям с призывом ограничить и анонимайзеры, и Tor на территории России. Мы видим, что сейчас отчасти наш голос услышан, ряд VPN-сервисов и Tor ограничены на территории РФ", - сказала собеседница ТАСС.

По ее словам, пока трудно сказать, временная или постоянная это мера. "Но, действительно, наши волонтеры доступа к ним в данный момент не имеют. А мы постоянно занимаемся отслеживанием распространения различной преступной активности именно в даркнете", - добавила Мизулина.

Эксперты считают, что именно в даркнете осуществляется продажа наркотиков, оружия и краденных персональных данных, распространяется детская порнография и треш-контент, а также предлагаются услуги хакеров.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.